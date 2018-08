Le premier ministre canadien Mackenzie King est l'hôte de la rencontre qui réunit le premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin D. Roosevelt.

Ce rassemblement de grande envergure n’a été planifié qu’à la dernière minute. Le 4 août, il est déterminé que Churchill et Roosevelt veulent se rencontrer rapidement pour discuter de stratégies.

Le Château Frontenac est alors réquisitionné par le gouvernement canadien afin d’y loger les dirigeants et leurs États-majors. Personne hors de ces délégations ne peut y séjourner.

Quelques jours plus tard, les premiers conseillers militaires arrivent. La conférence, dont le nom de code est Quadrant, se tient également à la Citadelle de Québec.

Dans une de nos rares archives audio de l’époque, un journaliste décrit l'arrivée d’Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, à Québec le 18 août 1943. Devant une foule de curieux et de journalistes venus des quatre coins du monde, le ministre amerrit sur le fleuve Saint-Laurent.