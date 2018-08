Le ministre Moreau soutient que le projet, peu rentable pour Hydro-Québec dans l’immédiat, pourra être profitable à long terme.

« Il ne faut pas voir notre capacité maintenant. Il faut voir notre capacité dans l’avenir », a-t-il martelé.

La production prévue de 200 mégawatts du projet Apuiat peut être ajoutée aux exportations d’Hydro-Québec, d’après Pierre Moreau, qui faisait ces déclarations à l'entrée de la réunion du Conseil des ministres mercredi matin.

Il mentionne entre autres la fermeture de la centrale nucléaire de Pickering, en Ontario, prévue en 2023.

« Hydro-Québec souhaite toujours augmenter ses profits en exportation », souligne le ministre.

Le ministre Pierre Moreau croit que les études menées par Hydro-Québec ne prennent en considération que l’aspect commercial du projet.

« Cette approche comptable ne tient pas compte des retombées économiques liées à un projet semblable », dit-il.

Le ministre rappelle également les autres projets qu’Hydro-Québec souhaite entreprendre sur le territoire du Plan Nord.

Ces développements nécessitent de bonnes relations avec les Autochtones, selon lui.

« Hydro-Québec est dans une position qui l’amène à avoir de bonnes relations en table de négociation avec les Premières Nations », fait-il valoir.

L'éolien génère 10 milliards de dollars dans l'économie du Québec, en plus de 5000 emplois, dont 4000 en région, et ce projet de la communauté innue en créerait 400 de plus dans la phase de construction.