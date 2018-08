Un texte de Gabriel Garon

Le nombre de Néo-Brunswickois qui seront appelés aux urnes pour le prochain vote est d’environ 563 000, selon Élections Nouveau-Brunswick. C’est un peu moins que les 570 627 personnes inscrites sur la liste électorale lors des dernières élections, en 2014. Ce chiffre pourrait toutefois fluctuer d’ici le 24 septembre.

C’est le pourcentage d’électeurs ayant le français comme langue maternelle qui pourront exercer leur droit de vote. Les circonscriptions avec la plus grande majorité de francophones sont celles de Caraquet et de Shippagan-Lamèque-Miscou, à égalité. La plupart des circonscriptions présente une forte majorité linguistique, à l’exception des régions de Moncton et de Campbellton qui sont assez divisées.

Il y a 49 sièges à pourvoir à l’Assemblée législative. Un pour chacune des 49 circonscriptions. Et 25, c’est le nombre de députés qu’un parti doit faire élire pour gouverner de façon majoritaire. Jusqu’en 2014, la chambre comptait 6 députés de plus, soit 55. Avant 1974, l’Assemblée législative représentait seulement 22 circonscriptions.

Début du graphique (passez à la fin)





Répartition des sièges à la dissolution





■ Parti libéral 24

■ Parti progressiste-conservateur 21

■ Parti vert 1

■ Indépendant 1

■ Siège vacant 2









Le taux de participation aux élections de 2014 était de 64,65 %, le plus bas jamais atteint. Depuis les élections de 1999, le taux de participation au vote n’a jamais dépassé la barre du 70 %.

C’est la date à retenir pour aller exercer votre droit de vote afin d’élire le gouvernement qui sera en poste pour les quatre prochaines années.