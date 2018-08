Le ministre délégué aux Affaires maritimes Jean D'Amour et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Sébastien Proulx ont confirmé un investissement de 15 millions dans le projet - un engagement qui avait été pris dans le budget provincial de 2015 -, alors que le Port déboursera 10 millions et la Ville de Québec, 5 millions.

Le nouveau terminal sera aménagé au Quai 30, à côté de la Bunge, et doit être prêt pour la saison des croisières 2020.

Le terminal actuel a atteint ses limites, affirme Mario Girard, président-directeur général du Port du Québec.

Construit il y a 18 ans pour accueillir des navires d'environ 2000 passagers, le terminal actuel n'a pas les infrastructures nécessaires pour recevoir les géants des mers qui transportent maintenant 4000, voire 5000 croisiéristes.

« Ça devient de plus en plus difficile, on le dit depuis longtemps, de gérer toute la logistique autour de cette croissance », affirme-t-il.

Entre 2000 et 2017, le nombre de visiteurs est passé de 56 000 à plus de 200 000 au port de Québec. L'administration portuaire prévoit passer à 400 000 croisiéristes en 2025.

« On a des idées de grandeur qui vont marcher. (...) C'est du développement économique pur », affirme le maire de Québec, Régis Labeaume. Cette industrie génère des retombées économiques de plus de 100 millions de dollars pour la ville.

Un projet modifié

Le projet initial d'agrandissement et de modernisation du terminal de croisières, qui avait été présenté en 2015, était évalué à plus de 89 millions de dollars. Mario Girard estime que ce nouveau projet sera suffisant pour répondre à la demande.

C'est un projet qui a été mûrement réfléchi avec des experts internationaux. Avec cette phase-là, on est capable de vivre la prochaine vague de croissance Mario Girard, pdg du Port de Québec

Le projet sera soumis au Processus environnemental de participation citoyenne.