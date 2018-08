L’entreprise versera deux cents de plus la livre pour les bovins dont la viande est classée AAA ou mieux et qui ont obtenu l’étiquette VPB+, un label de qualité. Les éleveurs qui répondent aux critères recevraient une vingtaine de dollars de plus par bête, en moyenne.

Le programme VPB+, ou Verified Beef Production, encourage des élevages respectueux des animaux et de l’environnement.

Des consommateurs exigeants

Selon le président d’Atlantic Beef Products, Russ Mallard, les consommateurs d’aujourd’hui recherchent du boeuf issu d’élevages où ces principes sont respectés.

Russ Mallard, président d'Atlantic Beef Products Photo : Photo fournie par Russ Mallard

Il estime qu’un grand nombre d’éleveurs de bovins de l’Île répondent déjà aux critères du programme VPB+. Il leur sera ainsi facile d’obtenir la prime, dit-il : il leur suffira de remplir quelques formulaires.

Nous avons un groupe d’éleveurs très consciencieux dans la région. Ils travaillent fort pour s’assurer que leurs animaux sont bien traités, bien nourris.

Quatre éleveurs inscrits

Quatre éleveurs de l’Île-du-Prince-Édouard sont déjà inscrits au programme VPB+.

Ces éleveurs doivent respecter une liste de normes et de pratiques. Ils doivent démontrer, par exemple, que les enclos où sont gardés les animaux sont secs et confortables, que les animaux sont bien traités pendant leur transport et qu’ils ne souffrent pas pendant leur mise à mort. Leurs exploitations agricoles doivent également être efficaces, sur le plan de la consommation énergétique entre autres.

M. Mallard croit que les incitatifs que versera Atlantic Beef Products inciteront un plus grand nombre d’éleveurs à s’inscrire au programme.

Il y a des gens qui nous disaient : “Pourquoi est-ce que je me donnerais la peine de passer par ce processus? Je n’y vois aucun avantage financier…” Maintenant, il y en aura un.

Avec les informations de Jessica Doria-Brown, CBC