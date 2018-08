La zone concernée par les avertissements touche un secteur près des frontières saskatchewanaise et américaine, jusque dans la région de Swan River, de Duck Mountain et de la forêt provinciale Porcupine. Elle comprend, en outre, les secteurs du parc du Mont Riding, Dauphin, Sainte-Rose-du-Lac, Laurier, Brandon, Neepawa et Treherne. La municipalité de Lorne, le secteur de Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Claude, entre autres, sont aussi concernés.

Les zones concernées par une mauvaise qualité de l'air au Manitoba. Photo : Environnement Canada

Pas d’améliorations avant jeudi après-midi

Selon l’agence météorologique fédérale, « la fumée de feux de forêt brûlant dans l'ouest du Canada est encore une fois propagée sur les Prairies. La brume sèche et la fumée se propageront sur l'ouest du Manitoba au cours de l'après-midi et de la soirée, ce qui produira une cote air santé élevée. »

Environnement Canada prévoit que « les conditions devraient s'améliorer jeudi après-midi ».

Les enfants, les aînés et les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires sont plus à risque. « Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles », précise l’agence.