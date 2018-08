« Les cas de surdoses qui augmentent toujours nous font croire que nous n’avons pas encore atteint le sommet », pense le chef du Service d’incendie de la Ville, Steve Dongworth.

« Espérons que nous verrons à un moment donné une baisse de ces chiffres », ajoute ce dernier.

En juillet, les appels d’urgence pour des surdoses ont grimpé de 20 % comparativement à la même période l’an dernier et ils ont été près de six fois plus nombreux qu’au même moment en 2016.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Karen Grimsrud, estime qu’il est trop tôt pour prédire si la tendance à la hausse se poursuivra. Elle indique cependant que le nombre de morts dues au fentanyl semblait avoir atteint un sommet après les 18 premières semaines de 2018.

Du premier janvier au 6 mai, il y aurait eu 228 morts.

« C’est incroyablement alarmant », dit Stacey Peterson, le directeur général du Centre de désintoxication pour hommes Fresh Start qui peut aussi témoigner du problème dans la métropole.

Le directeur indique que son établissement contient une cinquantaine de lits et qu’actuellement, 85 personnes sont sur une liste d’attente. Le temps d’attente peut varier de 30 jours à trois mois, informe-t-il.

« Nous sommes fatigués de voir les gens mourir. Je suis allé à plus de 300 funérailles au cours de ma carrière », dit Stacey Peterson. « Je suis un directeur général, pas un directeur de funérailles », poursuit-il.

Le fentanyl est apparu sur le marché noir en Alberta il y a plusieurs années, mais la crise s’est déclenchée en 2015. Un an plus tard, elle est devenue l’une des principales causes de décès dans la province après la grippe, les maladies rénales et celles du foie.

Avant avril 2015, le Service d’incendie de Calgary dit n’avoir jamais eu à répondre à plus de 10 cas de surdoses d’opioïdes par mois.

« Nous sommes en train de voir ce que tout le monde prédisait : une importante augmentation de la consommation d’opioïdes, en particulier du fentanyl », remarque le chef Steve Dongworth.