Les voisins déclarent avoir entendu une explosion dans une maison près de l’avenue Ross et de la rue Schoolhouse vers 19 h 30.

Une fois sur les lieux, la police a retrouvé un homme blessé par l’engin explosif.

Tony Porato de la Gendarmerie royale du Canada déclare que l'unité d'élimination des explosifs a été appelée pour s’occuper d’une série de dispositifs explosifs découverts dans la propriété.

La police a fermé les alentours de la maison et a demandé à plusieurs résidents de quitter les lieux pendant leur enquête.

La police a tenu éloignés de la maison certains voisins du quartier pendant leur enquête. Photo : Radio-Canada/Gian-Paolo Mendoza

Deux autres explosions ont été entendues plus tard dans la nuit sous la supervision de la police et des pompiers qui affirment qu’il n’y a plus aucun danger.

Une équipe de médecins légistes se rendra sur les lieux mercredi pour déterminer si l'explosion était de nature criminelle.