Selon la direction du parc, ce manège sera le plus long, le plus haut et le plus rapide dans sa catégorie.L'ouverture de la montagne russe, qui fera 1,1 km, est prévue en avril 2019.

Le magazine Canada's Wonderland assure qu'il s'agira de « la plus longue et la plus haute montagne russe de ce type ».

La plupart des gens vont baisser les bras [une fois dans les airs], car ils auront peur , pense déjà Peter Switzer, le directeur de la construction et de la maintenance du parc.

Le manège mènera le public vers un trou noir dans un étang artificiel et un tunnel souterrain.

Yukon Striker, les plans, vue d'en haut Photo : Canada's Wonderland

Chaque wagon pourra accueillir huit passagers sur trois rangées.

Canada's Wonderland est connu pour ses 16 manèges de montagnes russes. Les dernières en date : Behemoth, en 2008, et Leviathan, quatre ans plus tard.

Les travaux sur le Yukon Striker sont déjà achevés à 70 %. Il s'agit également du plus gros investissement en capital du parc.