« En fait, nous avons beaucoup de doléances », souligne Robert Melanson, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

M. Melanson veut tout d’abord discuter d’enjeux linguistiques, dont la langue de travail des fonctionnaires, la refonte à venir de la Loi sur les langues officielles et l’idée de créer un secrétariat aux langues officielles. Il reproche aux élus une certaine indifférence face à ces questions.

On dirait que c’est comme une patate chaude, évidemment. Il n’y a personne qui se lève pour défendre justement le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, et dire que ce bilinguisme est réellement un contrat social entre deux communautés. Il va falloir que les gens se réveillent et assument leurs responsabilités, en premier lieu le premier ministre lui-même. Robert Melanson, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

La SANB veut aussi discuter de la privatisation en santé, qui fait perdre du terrain à l’Acadie, selon elle.

On n’a qu’à penser à l’Extra-mural. En fait, il y a 325 employés qui maintenant travaillent dans le domaine privé. Ce sont des gens qui travaillaient pour la régie Vitalité et qui travaillaient uniquement en français. Maintenant, ces gens-là vont dans des réunions où tout se déroule en anglais. Alors moi, je considère que le Nouveau-Brunswick contribue à l’assimilation des Acadiens , affirme Robert Melanson.

Robert Melanson qualifie aussi de perte de gouvernance pour les communautés acadiennes la place grandissante du secteur privé dans le domaine des soins de longue durée.

On sait que les foyers de soins dans les villages sont souvent des lieux de rassemblement intergénérationnel, affirme Robert Melanson. [...] Et maintenant que ces foyers-là sont privatisés, la communauté n’a plus rien à dire à l’intérieur de ces foyers-là.

Le président de la SANB espère aussi que le premier ministre annoncera quelque chose pour la communauté acadienne.