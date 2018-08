Le week-end dernier, Christopher Paetkau, un Winnipégois voyageant avec la compagnie First Air pour se rendre à Inuvik, a fini à Iqaluit.

« Nous pouvons confirmer que tous les protocoles et les procédures de fonctionnement ordinaires ont été respectés sur ce vol », a déclaré Dan Valin, gestionnaire du marketing et des communications chez First Air.

La compagnie ne spécifie cependant pas exactement les protocoles et procédures dont elle parle, que ce soit un comptage à la main des passagers une fois dans l’appareil, ou s’il s’agit d’une vérification de la liste des passagers à la porte d’embarquement.

À lire aussi : En voulant se rendre en Australie, il atterrit par erreur à Sydney au Cap Breton

Dans son communiqué, Dan Valin déclare que First Air est satisfaite d’avoir rendu le « voyage inattendu de Christopher Paetkau aussi plaisant que possible ». Il ajoute que la compagnie a fourni au voyageur manitobain une chambre d’hôtel et un repas, avant de le transporter gratuitement à Inuvik.

First Air, pour sa part, a déclaré qu’elle prend l’incident au sérieux et qu’une enquête interne est en cours pour trouver d’où est venu le dysfonctionnement.

La sécurité en question

Christopher Paetkau a pris sa mésaventure avec légèreté et amusement. Il éclate de rire d’ailleurs lorsqu’il explique que le pilote lui a raconté que c’était déjà arrivé une fois, mais avec un chien. « Je ne tiens pas du tout First Air responsable de ce qui s’est passé. Je pense qu’ils ont fait un travail phénoménal dans une situation particulière », dit-il.

Mais pour le défenseur des droits des passagers aériens canadiens Gabor Lukacs, c’est une autre histoire. Il estime que cet incident soulève de graves inquiétudes concernant la sécurité. « Ça montre que cette compagnie aérienne est incapable de correctement s’assurer que seuls les passagers autorisés à monter à bord d’un vol sont bien sur ce vol », dit-il. « Cette situation était parfaitement évitable. »

Des défis spécifiques au Nord

Un représentant d’Air North affirme qu’il y a un certain nombre de procédures que les compagnies aériennes opérant dans le Nord suivent habituellement afin de s’assurer que les passagers ne se retrouvent pas dans le mauvais avion.

Néanmoins, opérer dans le Nord amène des défis propres à la région, affirme Benjamin Ryan, directeur commercial chez Air North.

Pour des vols où les passagers n’ont pas besoin de passer la sécurité, il n’y a pas toujours la technologie pour scanner les billets d’embarquement à la porte. C’est donc fait manuellement, explique-t-il. « C'est donc possible que vous ayez un passager sur le mauvais vol. Cependant, il y a de nombreuses vérifications qui devraient corriger cela », avance-t-il.

Celles-ci incluent notamment les annonces aux passagers, bien qu’elles ne soient pas toujours claires, admet Benjamin Ryan.

Les agents devraient aussi vérifier les noms sur la liste des passagers quand les gens sont à la porte d’embarquement.

« À cela s'ajoute le fait que le personnel de vol compare le nombre total de personnes dans l’avion avec le nombre sur la liste. S’il y a une quelconque différence, ils travailleront alors avec l’équipe qui gère l'embarquement pour repérer l’erreur », conclut le directeur commercial d’Air North.