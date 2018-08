D'après une entrevue de David Chabot, à l'émission Des matins en or

Christine Moore rappelle que de nombreux dossiers sont toujours en suspens.

Elle croit que c'est un bon moment pour la population de se faire entendre du Premier ministre de parler de sa réalité.

Ça fait plusieurs fois en chambre que je parle de la problématique de la téléphonie cellulaire, et à chaque fois on me répond en me parlant d’Internet.

J’invite donc les gens à venir dire au premier ministre ce qu’ils pensent du réseau cellulaire en Abitibi-Témiscamingue et qu’on finisse par avoir un programme qui va chercher à combler ces lacunes, qui sont aussi des lacunes de sécurité », a-t-elle expliqué à l’émission Des matins en or.

Selon la députée néodémocrate d’Abitibi-Témiscamingue, d'autres dossiers sont aussi importants et préoccupants.



« J’ai déjà écrit à savoir si on pouvait avoir un bureau d’immigration en Abitibi-Témiscamingue parce que de plus en plus d’entreprises, par rapport à la pénurie de main-d’œuvre, se tournent vers l’immigration. Il n’y a pas d’aide, en personne, sinon celle de mon bureau, pour essayer de passer au travers un processus qui est quand même assez complexe ».