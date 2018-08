Sam Paulos, âgé de 51 ans et dont la jambe gauche est amputée au-dessus du genou, s'est fait voler son vélo personnalisé dans un garage fermé et sécurisé. Mais ni les antivols ni les caméras de surveillance ne semblent plus dissuader les usurpateurs et les vols ne cessent d'augmenter dans la Ville Reine selon les dernières données de la police.