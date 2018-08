« Depuis 30 ans, on a pu observer comment il est important pour les proches d’assister aux procès », explique Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC de l’Outaouais en entrevue à l'émission Les Matins d'ici. « C’était extrêmement important et on pouvait observer aussi que c’était un lourd fardeau financier. »

La ministre de la Justice Stéphanie Vallée a annoncé mardi un fonds avoisinant les 380 000 $ sur une base annuelle pour les proches de victimes d'actes criminels.

Jusqu'à 2000 $ pourront ainsi être réclamés par demandeur, avec une limite de deux demandeurs par dossier criminel.

Les 17 CAVAC du Québec et le gouvernement ont travaillé « ensemble pour voir ce qui pourrait être possible pour offrir un programme qui rembourse les dépenses telles que l’hébergement, les déplacements, les frais de repas » pour permettre aux proches d'assister aux procès, selon Mme Dufour.

Pour lancer ce projet pilote qui devrait durer deux ans, les partenaires se sont basés sur le nombre d’homicides au Québec. Les CAVAC du Québec gèrent pour l'heure 120 dossiers.

En ce qui concerne l'Outaouais, Mme Dufour chiffre à 2 ou 3 le nombre d'homicides qui survient annuellement dans la région et jusqu'à 20 personnes en seraient affectés.

Ce projet pilote ne devrait pas souffrir d'un potentiel changement de gouvernement à l'issue de la campagne électorale.

« Ce n’est pas une annonce politique, c’est une annonce humaine », conclut Mme Dufour.