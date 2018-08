Avec les informations de Piel Côté

L'agente de recherche en droit à la Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec, Jacinthe Poisson, est venue présenter comment fonctionne la cueillette de données ethno-raciales au Québec.



Dans le système carcéral, les détenus doivent s'auto-identifier parmi onze nations autochtones alors que dans le système de santé, il n’existe que deux bases de données distinctes.



Par contre, en ce qui a trait au milieu policier, ce sont plutôt les agents qui, selon leurs propres perceptions, font la collecte de données.



Le procureur en chef de la Commission, Me Christian Leblanc, a d'ailleurs soutenu les propos de Mme Poisson.



« Effectivement, on constate dans un spectrum que certains services ne colligent aucune donnée, et que d’autres les colligent, les analysent, les traitent et publient des statistiques publiques à l'attention de tous », a-t-il souligné.