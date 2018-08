Les nouvelles installations permettront d'offrir un environnement plus confortable et mieux adapté aux différents besoins des animaux. Rappelons qu'une vaste campagne de souscription avait été lancée afin de réaliser ce projet d'envergure. Un projet rendu nécessaire puisque les installations de la rue Queen n'étaient plus adéquates. La campagne a permis d'amasser jusqu'ici un peu plus de 752 000 $. L'objectif est de 850 000 $.

Rappelons que l'objectif principal de ce déménagement est de permettre aux animaux de vivre dans un environnement plus vaste et d'offrir des espaces plus convenables à ce type d'activités. Ainsi, des aires d'adoption ont été prévues pour le public ce qui va contribuer à diminuer le stress et l'anxiété chez les animaux.

Dans un communiqué émis par l'organisme on peut lire que « le déménagement des animaux se fera la fin de semaine avant l'ouverture officielle ce qui nécessitera la fermeture de la SPA pendant 4 jours soit du vendredi 24 août au lundi 27 août inclusivement. »