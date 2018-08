Dès le 20 août, un véhicule se rendra dans ce secteur sur réservation. « Ce n'est pas un service porte-à-porte, c'est quand même un circuit, mais les véhicules de la STS ne se présenteront pas s'il n'y a pas de demandes », explique le directeur général de la Société de transport de Sherbrooke, Patrick Dobson.

Le secteur en question qui est visé par cette nouvelle desserte est la Butte-aux-bouleaux.

On pourra desservir plus grand à coût plus faible. Au lieu d'avoir un véhicule qui tourne constamment vide comme on constate souvent en périphérie, ça nous permettra d'aller chercher les gens seulement lorsqu'il y a un besoin. Patrick Dobson, directeur général STS

Les personnes intéressées à se prévaloir de ce service sur demande doivent appeler une heure à l'avance pour réserver. « On va chercher la personne à un arrêt déjà déterminé et on va la conduire à la ligne d'autobus qui est située la plus près », ajoute M. Dobson.

Si le projet pilote d'une durée de 3 à 6 mois est concluant, le service sur demande pourrait être étendu à d'autres secteurs en périphérie.