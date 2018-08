La Commission des lieux et monuments historiques du Canada a dévoilé au musée Bell de Baddeck une plaque commémorant les réalisations de Mme Bell. Une deuxième plaque a été apposée sur la résidence d’été du couple, Beinn Bhreagh Estate, qui surplombe la baie de Baddeck.

Une plaque soulignant les réalisations de Mabel Bell a été dévoilée mardi au musée Alexander Graham Bell de Baddeck. Photo : CBC/Tom Ayers

La demeure a été construite en 1883 et a conservé ses éléments architecturaux originaux, grâce entre autres à des règles provinciales qui dictent la façon d’entretenir et de réparer l’extérieur de la résidence.

La demeure majestueuse devient maintenant un site patrimonial fédéral aussi bien que provincial.

Selon l’arrière-petite-fille d’Alexander Graham Bell, Sara Grosvenor, l’esprit de ses ancêtres est encore bien présent à Beinn Bhreagh. « On peut y sentir leur présence! Ses murs renferment tellement d'histoire. »

La somptueuse résidence d'été des Bell, qui a peu changé depuis sa construction, en 1883. Photo : Parcs Canada

Au service de sa communauté

Mabel Hubbard Bell a vécu dans l’ombre de son célèbre mari, mais n’en a pas moins mené une vie active au service de sa communauté.

Elle a grandement contribué à organiser et à financer les expériences de son mari, et s’est dévouée à la cause de l’éducation dans sa communauté. L’Université du Cap-Breton lui a d’ailleurs décerné un doctorat honorifique à titre posthume en 2015.

Sara Grosvenor affirme que son aïeule était une femme remarquable. « [Elle] a réalisé tellement de choses grâce à son ambition, sa persévérance et son talent, et elle a rencontré l’âme soeur qu’elle a grandement inspiré! »

Mme Bell joue avec sa petite-fille, Mabel Grosvenor, en 1909. Photo : Parcs Canada

Le député fédéral de Sydney-Victoria, Mark Eyking, renchérit : Mabel Hubbard Bell a exercé une grande influence à son époque, dit-il. « Elle était une femme énergique et elle a inspiré bien des gens autour du monde. »

Mme Bell est décédée en 1923. La plaque qui lui est dédiée sera installée sur le terrain du musée Alexander Graham Bell plus tard cette année.

Avec les informations de Tom Ayers, CBC