Le gouvernement italien envisage de révoquer la concession routière de la société Autostrade per Italia, filiale du groupe Atlantia, géant du secteur des infrastructures. La firme devra aussi payer une amende pouvant aller jusqu’à 150 millions d’euros (environ 225 millions de dollars canadiens), a annoncé le ministre des Infrastructures et des Transports sur Facebook.

« Étant donné qu'il y a eu de graves manquements, j'annonce d'ores et déjà que nous avons mis en place toutes les procédures pour le retrait éventuel des concessions et pour imposer des amendes allant jusqu'à 150 millions d'euros », a écrit Danilo Toninelli.

Si [les dirigeants] ne sont pas capables de gérer nos autoroutes, l’État le fera. Danilo Toninelli, ministre des Infrastructures et des Transports

Le ministre accuse les cadres d’Autostrade per Italia d’imposer les coûts de péage « les plus chers en Europe » tout en payant des concessions « à des prix honteux ».

Dans cette même publication, M. Toninelli annonce également que le gouvernement investira dans la réfection et la restructuration des infrastructures et artères italiennes. « Il y aura un véritable plan Marshall pour la sécurité de nos infrastructures, dont beaucoup ont été construites dans les années 60 et 70 », écrit-il.

Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, a affirmé pour sa part que le gestionnaire du viaduc autoroutier avait gagné des « milliards d'euros » de droits de péage, mais n'avait pas dépensé les sommes nécessaires pour l'entretien de la structure.

« Imposer les plus hautes sanctions possibles et nous assurer que les responsables de ces morts et de ces blessés paieront pour les dégâts et crimes, c'est vraiment le moindre qu'on puisse faire », a ajouté le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite qui gouverne l'Italie dans le cadre d'une coalition avec les antisystèmes du Mouvement 5 Étoiles.

La société Autostrade per Italia s'est défendue mercredi matin en déclarant avoir surveillé le pont Morandi tous les trois mois, comme l'ordonne la loi. Elle a ajouté avoir mené des vérifications supplémentaires à l'aide d'équipement sophistiqué et avoir consulté des experts externes. Selon elle, ces mesures constituaient les bases du programme de maintenance du pont qui a été approuvé par le gouvernement.

Le vice-premier ministre et ministre du Développement économique, Luigi Di Maio, et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, sont par ailleurs attendus à Gênes mercredi.

Le bilan s'alourdit

Cette sortie du gouvernement italien survient alors que le bilan est passé à au moins 38 morts et plusieurs disparus, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. « Nous ne pouvons pas exclure qu’il s’alourdisse encore », a ajouté une porte-parole de la police italienne.

Parmi les victimes se trouvent au moins trois ressortissants français, selon le ministère des Affaires étrangères en France. « Nous restons en contact avec les autorités italiennes afin de déterminer la présence éventuelle d'autres Français parmi les victimes », a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Un pont en reconstruction

Une importante portion du pont Morandi, sur l’autoroute A10, – soit 80 mètres de route – s’est effondrée mardi en fin de matinée alors qu'un violent orage s'abattait sur la capitale de la Ligurie.



Plus d'une trentaine de véhicules ont basculé dans le vide et des blocs du viaduc se sont abattu cinquante mètres en contrebas, dans un secteur industriel comprenant une voie ferrée, des entrepôts et une rivière. Au moins 400 personnes ont été évacuées des bâtiments situés proche du secteur où le pont s’est écroulé, selon les autorités.



Des équipes de secours ont continué à fouiller les décombres toute la nuit.

Autostrade per Italia a indiqué mardi que d'importants travaux de rénovation avaient été menés sur le pont en 2016.



Son directeur pour la région de Gênes, Stefano Marigliani, a assuré que le pont était « constamment surveillé, bien au-delà des exigences légales » et qu'il n'y avait « aucune raison de penser qu'il était dangereux ».