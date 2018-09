Née en France d’une mère franco-camerounaise et d’un père camerounais, Laura Eyoum Jong part pour Douala quelques mois après sa naissance. Elle y passera toute sa jeunesse. À 17 ans, elle s’envole vers Montréal pour y faire des études en sciences.

Les premières lignes du Mouchoir

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Une narratrice triste dans les aéroports, les gares et sur les routes, qu’elle déteste emprunter. Un homme, un inconnu, lui demande son dernier mouchoir. Est-il comme elle en exil, loin de cette terre chaude et enveloppante, qu’elle a quittée pour le froid et les longs hivers? « Chez toi il fait chaud et humide mais tu es bien là-bas. Que chez toi il y a du sucré dans les mangues, du pourpre dans le bougainvillier, du rire dans la misère. » Un récit sensible et tout en douceur sur la dureté de l’exil, l’arrachement à une terre que l’on aime, mais où l’on ne peut plus vivre, où l’on retourne chaque fois le cœur gros et que l’on quitte le cœur aussi gros.

Annabelle Moreau, lectrice 2018