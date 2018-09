Auteure de plusieurs romans (Tuer la poule, Mademoiselle Tic Tac) et d’un album jeunesse (Il était 26 fois), Karine Glorieux enseigne la littérature au Collège de Maisonneuve. Dans son œuvre, elle aborde les relations homme-femme en cherchant à montrer avec humour ce qui se cache derrière les mots que les couples ne prononcent pas. Elle aime cette mince frontière où le drame devient comédie – ou vice-versa.

Les premières lignes de DIX30*

Quand je dis tu, je veux dire je, tu comprends?



Quand tu dis tu, tu dis je?



Oui. Tu comprends?



Non. Non, pas vraiment.



Je veux juste dire que… On est rendus là?



Je ne sais pas combien de fois j’ai pensé au je, au tu, au nous depuis le jour où tu as pris ta décision. Enfin, où on a pris notre décision. Comme ces couples qui parlent de leur accouchement comme s’ils allaient tous les deux se déchirer le corps pour faire sortir un bébé sanglant d’entre leurs cuisses écartées.