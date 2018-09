Sa jeunesse, Olivier Veilleux-Spénard l’a passée en deux temps : en bicycle dans le village, et ensuite en patins sur la ligne bleue. Le hockey l’a trimbalé à Lévis, à Chicoutimi, à Lennoxville, et à sa sortie des arénas, il est allé rejoindre le monde à Montréal. Il a étudié à l’Université Concordia en création littéraire, à l’Université de Montréal en rédaction professionnelle, et il est diplômé de l’Université du Québec à Chicoutimi en langues modernes. Il poursuit ses études à la maîtrise en traduction et en terminologie à l’Université Laval. Il a cofondé la microbrasserie Riverbend à Alma, traduit et rédige à son compte depuis plus de 15 ans, enseigne l’anglais à temps partiel au cégep. Il écrit, il « galère », et il a deux filles : Lilou et Mariko.

Les premières lignes du récit Je cherche l’aigle



"Minibus en montant, kilomètre 2, chemin des Passes."



Avec Rogers en haut du kilomètre 13, on tombe offline. On est dans les zones. "Minibus en montant, kilomètre 30. Chemin des Passes." Je déverrouille quand même, le pouce agile sur l’écran d’accueil, puis je me rappelle qu’on n’a plus de signal, je verrouille, relève la tête et jette mon regard au fond des coupes en tranchée qui défilent transversales à intervalles réguliers. Je cherche l’orignal, je crois. Je déverrouille, le pouce agile, et verrouille encore. "Minibus en montant, kilomètre 50, chemin des Passes." Déverrouille, verrouille. Je fixe au loin la colline scarifiée; je cherche l’ours, peut-être. Déverrouille, verrouille. Enfin, je me souviens avant d’entrer le code : on n’a plus de signal, et je n’ai pas besoin de savoir l’heure. Au kilomètre 60, passé le lac de la Revanche, mon téléphone quitte la cage crispée de ma main. "Minibus en montant, kilomètre 90. Chemin des Passes." En traversant la digue, on sort de la zec. On sort du cadre visuel. On est dans les secteurs.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Ce récit, c’est d’abord une atmosphère, une ambiance de presque fin du monde dans le fond du bois. Des gars, des caribous, des pick-up, un réseau qui ne se rend pas, un narrateur nerveux qui déverrouille verrouille sans arrêt son téléphone, comme le seul organe qui le relie au monde moderne. Dans le camp, les gars dorment ensemble et le bacon et la cigarette sentent fort. Sont-ils là pour la chasse, le travail, se reposer? Le narrateur lit du Thomas Pynchon et gribouille dans des carnets. On ne sait pas s’il va chercher quelque chose au hasard des épinettes ou s’il fuit la ville et son quotidien. Dans tous les cas, les mouches sont nombreuses et il faut les suivre.

Annabelle Moreau, lectrice 2018

