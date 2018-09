Reine Beauregard a étudié la musique, puis la psychologie. Longtemps, elle s’est consacrée à l’enseignement de ces deux disciplines. Elle vit à Montréal, partage son temps entre l’écriture, le yoga, ses proches et ses amis. Elle ressent un attrait particulier pour les pommiers en fleurs, le café du matin et la chanson francophone. Elle a été en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2017 pour son récit La vieille D.

Les premières lignes de La dictée



Mercredi 9 novembre 1960, 8 h 45. – Ginette Leboeuf, au tableau. Les autres prenez votre cahier de dictées. Sa voix de corbeau a fouetté le silence. Éjectant du coup mes inutiles rêveries jusque sur le rebord de la fenêtre. Au milieu des fientes de pigeons. L’heure de l’exercice quotidien a sonné. Tout juste après la prière et le "Salut à la croix, salut au drapeau, bonjour mère Marie-Germaine", je suis désignée pour aller étaler mon ignorance au vu et au su de tous. La routine est coulée dans le béton depuis le début de l’année. Je ne m’y habitue pas.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Si l'on s’attaque de front à l’intimidation dans les écoles de nos jours, en 1960, il n’en était rien. Ginette Leboeuf, la jeune narratrice de 12 ans de La dictée, est « le souffre-douleur » de sa professeure, mère Marie-Germaine, et de toutes ses camarades de classe qui se pressent pour aller souligner ses erreurs au tableau. Humiliation, torture mentale, intimidation, Ginette nous ouvre les portes de son quotidien dans ce « monde sans pitié », et l'on tremble avec elle chaque fois que sa « mise au pilori », sa « condamnation publique » ou cette « grêle de fléchettes empoisonnées » lui sont infligées. L’auteure utilise avec brio les dialogues afin d’être au plus près de l’action, c’est-à-dire de la douleur de la fillette, mais cela est fait sans larmoiement ni apitoiement, seulement avec lucidité et sang-froid. Et c’est glaçant.

Annabelle Moreau, lectrice 2018