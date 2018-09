Fille aînée d’une famille de six enfants, Marie-Eve Boucher a grandi sur une terre à bois dans une maison remplie de racoins où les livres, les pinceaux et l’imagination sont à l’honneur. Très jeune, elle commence à jouer tant avec les mots qu’avec les lignes et les couleurs. L’humain l’intrigue, la fascine, l’émeut et l’écœure parfois. Tiraillée entre son besoin de comprendre et celui de créer, elle fait des études en art plastique et passe par le cinéma avant de terminer une maîtrise en anthropologie socioculturelle à l'Université Concordia. Elle bourlingue un peu partout par curiosité, pour les études et le boulot. Elle termine actuellement un doctorat en psychiatrie transculturelle à l'Université McGill.

Les premières lignes du récit Les fées du dépotoir



Mes pieds ont des allures de vieille poterie. Déjà les odeurs de la décharge m’agressent, les déchets s’étendent à perte de vue. C’est peu invitant. Pourtant, après des mois passés à sillonner Dakar pour une recherche sur les artisans du recyclage, un voyage à M’beubeusse, la plus grande décharge à ciel ouvert du Sénégal, s’impose.



-Tous les chemins mènent au dépotoir, m’avait sagement dit Malik, mon guide devenu assistant de recherche, en croquant son éternel bâtonnet en bois. D’ailleurs, si tu vas à la décharge tu dois absolument rencontrer Baba, avait-il ajouté avant de cracher une pleine bouche de sciure.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un beau et grand récit journalistique qui se distingue par la singularité de son sujet – une journaliste québécoise s’enfonce dans la plus grande décharge à ciel ouvert de Dakar, au Sénégal, afin d’y faire un reportage sur les artisans de la récupération. Mais au-delà du sujet, l’auteure possède un vrai talent de conteuse. Un récit d’une humilité et d’une profondeur absolues.

Annabelle Moreau, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

