Avocat de formation, Philippe Arseneault travaille comme journaliste depuis 15 ans. Il est l’auteur de deux romans : Zora un conte cruel (VLB, prix Robert-Cliche, 2013) et Ma sœur chasseresse (Québec Amérique, 2017). Il a remporté le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2017 pour sa nouvelle Chercher toujours.

Les premières lignes de Rebrousse-poil



Je sais en Chine une montagne étrange appelée Pingdingshan, la "montagne au sommet plat". À son pied s’étend une ville décatie et sale, Léviathan d’industries lourdes dans lequel j’ai vécu quelques années après mes études à Montréal. J’avais une copine là-bas, une Chinoise berceuse qui étudiait la physique. Le dimanche, nous randonnions jusqu’au sommet de la montagne pour pique-niquer. De là-haut, les innombrables complexes résidentiels d’inspiration soviétique – nous étions tout près de la frontière russe – composaient pour nos yeux rêveurs un labyrinthe immense, écrasé par les fumées noires des aciéries environnantes. Nous mangions toujours la même chose : des galettes frites au sésame, des raviolis froids et des cubes de litchis que ma petite amie transportait dans un Tupperware. Notre repas terminé, nous faisions la sieste ou nous parlotions en nous tenant la main.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Ce récit a toutes les qualités : un style et un souffle, une histoire, une vraie, entre passé et présent, une réflexion sur le monde et sa destruction annoncée, du tragique sans larmoiement, mais surtout, sa propre vision du monde. Rebrousse-poil est un reflet puissant de la banalité de l’âge adulte et de la tristesse de nos vies arrachées au monde et au temps. Bref, la grande histoire dans la petite.

Annabelle Moreau, lectrice 2018