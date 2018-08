Il s’agit d’une deuxième fermeture en moins d’une semaine par les autorités du parc national américain Klondike Gold Rush qui gère conjointement le sentier historique avec Parcs Canada.

La rivière Taiya le long de la portion alaskienne est sortie de son lit et a atteint plus de cinq mètres de hauteur ce qui pose un risque pour la sécurité des randonneurs.

Trente-deux randonneurs avaient réservé leur départ mardi et ont dû attendre la réouverture du sentier en après-midi, certains devant remettre leur départ en question. L’entrepreneur touristique yukonnais Éric Gaillard avait parmi eux sept clients et un guide.