L'instigateur de l'initiative citoyenne, Jimmy Vigneux, est d'ailleurs originaire de Sherbrooke. Chaque fois, il est stupéfait de l'éventail des découvertes faites par ses équipes de bénévoles.

On a trouvé un peu de tout : beaucoup de morceaux de métal, des vêtements, des bottes, des seringues, des bouteilles, toutes sortes de déchets, énumère-t-il. Il y avait plus de déchets que je pensais. Ça me fait ça à chaque fois. Chaque fois, j'ai une "peur" d'en manquer, mais on en trouve toujours plus qu'on avait prouvé.

La sensibilisation à l'utilisation du plastique à usage unique et à la protection des cours d'eau demeure l'objectif premier de la Mission 10 tonnes.

C'est un problème qui nous concerne nous , résume-t-il.

Un bénévole de la Mission 10 tonnes dans la rivière Saint-François de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

« Une cueillette de mégots »

Deux bénévoles, Marie-Christine et Amalia, ont entendu parler de l'initiative sur les réseaux sociaux. Les deux amies ressortent de cette expérience avec un sentiment du devoir accompli, mais aussi avec une certaine ambivalence.

Autant nous sommes contentes de faire un travail qui fait une différence, autant nous sommes un peu déçues de voir autant de déchets présents , explique Marie-Christine.

Certains cueillent des bleuets, d'autres des fraises, mais, ce soir, ça a été les mégots, ajoute son amie. Il ne faut pas se décourager devant l'immensité du projet.

De nous voir tous ressemblés dans la bonne humeur à vouloir donner un petit coup de pouce à la planète, ça fait du bien. Marie-Christine, bénévole de la Mission 10 tonnes

Jimmy Vigneux estime à environ 1500 le nombre de personnes qui ont participé à des corvées pour l'ensemble de la province depuis le début du projet.

Le 15 septembre, l'équipe lancera une nouvelle mouture de l'événement. Est-ce que l'objectif de 10 tonnes sera revu à la hausse?