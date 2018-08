Claire Clark, une grand-mère qui accompagnait sa petite fille à la piscine pour son anniversaire, avait décidé de descendre le toboggan en tire-bouchon. C’est en prenant appui sur le haut du tuyau que sa bague se serait accrochée dans ce qu’elle pense être une fine couche de mousse.

Cette femme de 59 ans dit avoir immédiatement réalisé qu’elle s’était blessée et avoir essayé de maintenir sa main hors de l’eau pendant qu’elle glissait. C’est en arrivant au bout du tunnel qu’elle a réalisé l’ampleur de la blessure.

La première articulation depuis l'ongle de l’annulaire de la main droite était arrachée, et on voyait l’os sur le reste du doigt. Vous pouviez dire où l’anneau s'était accroché. Claire Clark

Les maîtres nageurs ont immédiatement arrêté le toboggan et l’un d’entre eux est allé dans la piscine pour retrouver le morceau de doigt et l’anneau. Arrivée à l’hôpital, Claire Clark a appris que sa blessure est appelée un « dégantage », c'est-à-dire que sa peau avait été arrachée des muscles sous-cutanés, des tissus conjonctifs et de l’os.

La grand-mère de 59 ans a dû être amputée du doigt. Photo : Claire Clark

Il me reste peut-être un quart-de-pouce. Claire Clark

La Saskatoonaise a dû être amputée du doigt. Elle prend des antibiotiques et antidouleurs, et espère que ses points de suture lui seront retirés la semaine prochaine.

Des avertissements insuffisants

Claire Clarke est convaincue que le personnel au départ du toboggan qui regarde les autres descendre devrait avertir les visiteurs portant des bijoux des risques qu’ils encourent.

Ma bague était grosse et [le personnel] pouvait facilement le voir. Claire Clark

Des panneaux sont disposés autour de l’eau disant que les gens ne doivent pas porter de bijoux, mais Claire Clark affirme ne pas avoir pu les lire, car elle n’avait pas ses lunettes avec elle. Elle dit cependant avoir vu d’autres personnes porter des bijoux dans le parc aquatique ce jour-là.

Je n’y retournerai jamais. J’ai un peu trop peur, maintenant. Claire Clark

Bien que cette Saskatoonaise reste effrayée par son accident, elle pense que les parcs aquatiques sont en grande majorité sécurisés. Elle dit n’avoir jamais pensé que porter un bijou dans un parc aquatique pouvait mener à d’aussi graves blessures.

Claire Clark et son mari ont reçu un appel d’une personne du centre aquatique pour présenter des excuses et demander comment se portait la blessée.