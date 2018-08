Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Bruno Lelièvre



Les établissements d'hébergement y compris des campings affichent complet, et ce, de cinq à dix jours d'avance. Il s’agit d’un phénomène nouveau et qui se généralise, selon la responsable, Marie Leblanc.

Depuis plusieurs années, les bureaux d’information touristique recommandent aux visiteurs de la Gaspésie de réserver en haute saison. Il semble que la recommandation ait été entendue.

Par ailleurs, la directrice du bureau d'information touristique de Percé constate que plusieurs visiteurs viennent pour la première fois ou sont venus il y a de très nombreuses années. Percé redevient une découverte, selon Marie Lebanc. Avec l’embellissement du bord de mer, le Géoparc, les gens sont impressionnés , note Mme Leblanc.

La plateforme du Géoparc de Percé est suspendue à 200 mètres au-dessus du vide sur le flanc du mont Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada/Bruno Lelièvre

La responsable du bureau touristique observe qu’une partie de la clientèle est aussi plus jeune et que les familles sont très présentes.

L’automne s’annonce aussi prometteur avec plusieurs activités au programme, dont les Percéïdes, le Raid international Gaspésie et la Traversée de la Gaspésie en bottines.

Une étude à venir

Pour mieux cibler les visiteurs et soutenir son industrie, Percé et la MRC du Rocher Percé financeront une étude au cours des deux prochaines années. Plusieurs éléments militent pour la réalisation d’une telle étude, indique Marie Leblanc.

L’offre de Percé s’est diversifiée, de nouveaux entrepreneurs touristiques sont apparus et le profil des visiteurs tend à changer. La Ville et la MRC souhaitent donc obtenir un portrait plus juste des retombées issues de l'industrie touristique.

Les bateaux sont bien remplis à Percé Photo : Radio-Canada/Bruno Lelièvre

La firme MCE Conseil recevra 25 000 $ pour réaliser la première partie de cette étude.

Les résultats devraient permettre de répertorier entre autres le nombre d'emplois directs et indirects, les revenus générés par l’industrie touristique, d’évaluer la masse salariale et le nombre d'entreprises. L’étude se penchera aussi sur le profil des entreprises du secteur et des défis des prochaines années.

La deuxième phase, qui sera réalisée en 2019, se penchera sur les caractéristiques des visiteurs comme l’âge, leur degré de scolarité, la durée de leur séjour. Des équipes interrogeront aussi les touristes de passage sur leur expérience gaspésienne.