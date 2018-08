Un texte d'Anaïs Brasier

Le 15 août 1982, Richard Hatfield est en campagne électorale. Déjà premier ministre du Nouveau-Brunswick sous la bannière conservatrice depuis 1970, il se présente aux tintamarres de Moncton et de Shediac. L’histoire ne dit pas si cela a eu une influence, mais Richard Hatfield a été réélu deux mois plus tard.

Le 15 août 1987, Richard Hatfield célèbre de nouveau la Fête nationale de l’Acadie. Mais cette fois, c’est à Bouctouche, avec une annonce qui marquera la vie culturelle des Acadiens : la construction d’un village historique nommé le Pays de la Sagouine.

En 2002, Bernard Lord, alors premier ministre du Nouveau-Brunswick est présent à Caraquet, au milieu de la foule, pour la Fête nationale des Acadiens.