Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Émilie Talbot-Hamon

Le Festival en chanson de Petite-Vallée n’allait pas s’éteindre dans les cendres d’un bâtiment, aussi mythique soit-il. Le brasier emporterait les souvenirs, mais pas le cœur.

À Petite-Vallée, jamais il n’a été question de baisser les bras.

Il devait y avoir un festival en 2018. Autrement, ça aurait été la mort de l’événement , croit le directeur artistique du festival, Alan Côté.

Il fallait aussi penser à la reconstruction.

Et il y a bien eu un 36e festival à la fin juin 2018.

Les chansonneurs de l'édition 2018 du Festival en chanson (De gauche à droite : Pierre-Hervé Goulet, Jeanne Côté, Alicia Deschênes, Marion Cousineau) Photo : André Bujold

L'année a passé comme un coup de vent. Une tempête, ajoute Alan Côté.

D'autant plus que neuf mois après l'incendie, la Maison Lebreux, située sur le site de la Vieille Forge et qui, depuis 40 ans, accueillait les artistes de passage, était aussi rasée par le feu.

L'incendie de la Maison Lebreux survient neuf mois après celui qui a ravagé le Théâtre de la Vieille Forge. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Repenser la suite

Puisqu’il était quasi impossible de rebâtir un théâtre pour le prochain été, le conseil d’administration a choisi d’installer une structure qui serait en place jusqu’à la reconstruction de la Vieille Forge.

Les équipes ont entrepris les travaux le 21 mai et ont terminé juste à temps pour un premier spectacle le 23 juin. On a reconstruit un théâtre dans un chapiteau , constate a posteriori le directeur artistique.

Cette solution temporaire devra perdurer jusqu’à la reconstruction qui commencera en 2020.

La tente est montée pour les prochains festivals. Les deux incendies qui ont eu lieu dans les derniers mois n'empêcheront pas l'événement. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Le chapiteau restera donc en place encore pour les deux prochaines années et servira à présenter la programmation estivale de Petite-Vallée comme c’était le cas auparavant à la Vieille Forge.

La structure et les équipements qui ont été acquis pour que le festival et les activités du café-théâtre puissent se poursuivre seront récupérés et réutilisés lorsque le festival aura retrouvé de nouvelles et durables assises.

Alan Côté note toutefois que Québec n’a toujours pas répondu à la demande d’aide financière du festival pour les coûts de l’installation du chapiteau. Il espère une réponse d’ici deux semaines. C’était, explique M. Côté, une demande qui ne cadrait pas dans les programmes. Normalement, tu attends une réponse avant d’acheter, mais pour nous c’était impossible d’attendre.

Si l’année en fut une d’angoisse sur l’avenir du festival, elle s’est aussi inscrite sous le signe de l’argent.

Le directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, était déjà en mode solution aux lendemains de l'incendie. Photo : Radio-Canada

Les cendres fumaient encore qu’une campagne de financement pour la reconstruction était déjà lancée. Le comité de campagne, mené par la Gaspésienne Claudine Roy, a été plus qu’efficace.

Solidarité et générosité

Moins d’un mois après l’incendie, 50 artistes acceptaient de monter sur la scène du centre Vidéotron pour un spectacle-bénéfice et Chanter plus fort que le feu permettait d’amasser 250 000 $ en une soirée.

En octobre, la tenue du spectacle La grande réunion, à Montréal, organisé par l’Équipe Spectra a permis de verser 100 000 $ de plus dans la cagnotte. Desjardins a aussi remis à cette occasion un chèque de 250 000 $ au comité de campagne.

Spectacle-bénéfice à Montréal pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille forge de Petite-Vallée Photo : courtoisie Festival petite-Vallée/ Jean-Charles Labarre

D’autres événements, à Montréal, à Rimouski, à Gaspé ont jalonné le paysage musical de l’automne 2017 au bénéfice du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Cette petite catastrophe à l’échelle des grandes catastrophes, comme le relativise Alan Côté, a entraîné un élan de générosité à la hauteur de l’attachement développé par le festival avec le public et la scène musicale québécoise. On ne pouvait pas ne pas accepter toutes les propositions qui nous étaient offertes , raconte Alan Côté.

En quelques semaines, l’organisation avait déjà amassé 1,7 million de dollars pour la reconstruction dépassant l’objectif d’abord fixé à 1 million de dollars puis rehaussé à 1,5 million de dollars.

L'avenir

À travers l’organisation du Festival en chanson de 2018, le projet de reconstruction a pris forme. Les coûts sont maintenant évalués à 9,8 millions de dollars et le futur théâtre fera l’objet d’un concours d’architecture.

Québec a indiqué, dans une lettre d’intention, être prêt à investir 6,5 millions de dollars pour la reconstruction du théâtre. Il y a toutefois encore loin de la coupe aux lèvres. Le festival doit maintenant déposer officiellement sa demande d’aide.

Le Théâtre de la Vieille Forge avant l'incendie. Photo : Radio-Canada

Il faudra voir, souligne Alan Côté, si on demeure une priorité pour ne pas être plus de deux ans sans véritable théâtre. Ce serait vraiment catastrophique pour les équipes, le moral des troupes. Il espère obtenir les garanties nécessaires dès le début du mandat du prochain gouvernement pour que le projet puisse se réaliser dans les temps voulus.

Alan Côté souhaiterait qu’à la pose de la dernière brique du nouveau théâtre, l’organisation puisse avoir réussi à conserver une partie des sommes amassées pour consolider son fonctionnement et repartir du bon pied dans ses nouvelles installations.