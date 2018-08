Concernant le square Viger, l'entreprise Pomerleau, à qui sera accordé le contrat, devra procéder au réaménagement complet des îlots I et II ainsi qu'à la réfection des rues et des trottoirs limitrophes à ces îlots. Il s'agit des rues Saint-Antoine, Berri et Saint-Denis ainsi que de l'avenue Viger.

Le coût du projet, qui devrait s'étirer jusqu'en 2021, est fixé à 63 millions de dollars.

La construction de la patinoire extérieure réfrigérée et d'un bâtiment multifonctionnel sur l'îlot Clark sera quant à elle confiée au Groupe TEQ. L'entreprise devra également effectuer divers travaux d'infrastructures et d'aménagement dans les rues Clark et de Montigny.

Ce second projet est évalué à 59 millions et doit prendre fin en 2020.

Le Conseil municipal sera appelé à approuver ces deux contrats la semaine prochaine.

Par ailleurs, le comité exécutif de Montréal devra se pencher sur les travaux déjà prévus sur le circuit Gilles-Villeneuve, situé au parc Jean-Drapeau.

Pour financer l'amélioration des infrastructures du circuit, la Ville souhaite modifier le règlement d'emprunt et ainsi obtenir 5 millions de plus.

Le projet, qui passerait alors de 48 à 53 millions de dollars, s’inscrit dans le cadre du renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix du Canada à Montréal de 2015 à 2024.

Avec les informations de Benoit Chapdelaine