Un texte d'Axel Tardieu

À l'entrée du Campus Saint-Jean, la peinture est encore fraîche et la moquette vient juste d'être posée par les trois ouvriers sur place. Le Carrefour, Librairie et Boutique, son nouvel intitulé officiel, sera désormais à la vue de tous, là où se trouvaient les anciens bureaux de la réception.

La librairie proposera au grand public de la littérature francophone pour enfants et pour adolescents comme des bandes dessinées ou des romans jeunesse, mais aussi de la littérature populaire pour les adultes ainsi que des dictionnaires et des Bescherelle.

« Et on va entamer des démarches pour vendre des cartes de souhaits et des magazines », ajoute Dolorèse Nolette, adjointe au doyen du Campus Saint-Jean et directrice du Centre collégial de l'Alberta.

Le nouvel espace est réduit par rapport au précédent, mais mieux placé. Le choix de livres universitaires pour les étudiants a également été revu à la baisse et l'inventaire, de manière générale, sera plus restreint. « On va avoir un ou deux exemplaires d'un même livre et non une dizaine afin d'optimiser l'espace qu'on a », explique Dolorèse Nolette.

Un terrain pédagogique pour les étudiants

Mais ce nouveau chapitre pour Le Carrefour est surtout marqué par la mise en place d'un « laboratoire expérientiel » pour les étudiants du Campus Saint-Jean. Ils vont pouvoir mettre en pratique leurs cours théoriques de gestion, de marketing et de communication dans le fonctionnement de la librairie.

« Nos étudiants pourront faire des expériences. Au lieu d'écrire au sujet de leur compréhension par rapport à l'approche client, ils pourront pratiquer l'approche client, faire un journal, et recevoir des notes dans le cours de communication pour ça, par exemple », explique Dolorèse Nolette.

Pour Dolorèse Nolette, responsable du projet de transformation, il est avant tout question de mettre en place un « laboratoire d'expérience ». Photo : Radio-Canada/Richard Marion

Un projet évolutif

Cette nouvelle formule verra au maximum trois étudiants travailler à la librairie, aux côtés d'un employé à temps plein. « C'est un projet évolutif qui impliquera une transformation pédagogique de notre façon d'enseigner nos cours et de notre façon d'appliquer les apprentissages », dit la responsable du projet.

La rentabilité financière n'est pas la priorité à court terme pour ce projet sur trois ans. Si sa faisabilité reste fragile au bout du compte, des partenaires pourraient être approchés afin de soutenir le projet.

Cette nouvelle page du Carrefour a coûté 80 000 $ à l'administration du Conseil collégial de l'Alberta, pour la première année. L'inauguration officielle aura lieu le 14 septembre.