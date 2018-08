Un texte de Jean-Philippe Nadeau

La couronne était satisfaite de la peine consécutive qu'elle réclamait : Adonay Zekarias a été condamné à la prison à vie sans droit de libération avant 45 ans. Justice a été rendue deux fois, selon la procureure Mary Humphrey, plus de cinq ans après le meurtre de la seconde Érythréenne. « Il a tué Rigat et dépecé son corps pour le dissimuler dans des sacs qu'il a éparpillés dans la nature afin d'éliminer le témoin de son premier meurtre. »

Début du graphique (passez à la fin) Adonay #Zekarias est déjà en prison depuis trois ans : il ne reste donc plus que 40 ans à purger avant d’espérer une libération conditionnelle en 2058 (il avait obtenu un crédit de 2 ans pour le temps passé en détention préventive). Il est âgé de 46 ans, ndlr. — Jean-Philippe Nadeau (@jpnadeau_cbc) 14 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Rigat Essag Ghirmsay a été assassinée le 13 mai 2013, parce qu'elle soupçonnait Adonay Zekarias d'avoir tué Nighisti Semret sept mois plus tôt dans une ruelle. Là s'arrête la relation entre les deux victimes, selon le juge Brown de la Cour supérieure de l'Ontario.

Dans sa sentence, le magistrat rappelle que les deux femmes ne se connaissaient pas, qu'elles ont été tuées à des moments différents et dans des circonstances et pour des raisons différentes même si le mobile du premier meurtre n'a jamais été établi avec certitude. Nighisti Semret a été poignardée à mort dans une ruelle de Cabbagetown tôt le matin du 23 octobre 2012 au moment où elle rentrait du travail. La victime était femme de chambre dans l'ancien hôtel Delta du centre-ville.

Il ajoute qu'une peine consécutive est donc proportionnelle à la cruauté des meurtres que l'assassin a commis trois ans après son arrivée au pays. « Adonay Zekarias a même commis le pire, en tentant d'entraver le cours de la justice au sujet du premier meurtre », précise le magistrat.

Il représente un danger permanent pour le public, tout espoir de réinsertion sociale est impossible, il n'éprouve en outre aucun remords. Le juge Brown de la Cour supérieure de l'Ontario

La Procureure Humphrey affirme que la famille de Rigat Essag Ghirmsay sera mise au courant de la condamnation du meurtrier. Me Humphrey rappelle que les deux victimes étaient des femmes honnêtes et généreuses et qu'elles travaillaient dur pour se faire une place dans leur société d'accueil. « Cette affaire est tragique, quand on pense qu'il a tué ses deux compatriotes qui l'avaient aidé à remplir ses documents d'immigration. »

Les procureures de la Couronne, Meghan Scott (à gauche) et Mary Humphrey. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Nadeau

Dans le box des accusés, le meurtrier est resté impassible au côté de son interprète durant tout le prononcé de la sentence. L'homme de 46 ans ne sera admissible à une libération conditionnelle qu'en 2058, soit dans 40 ans.

S'il ne meurt pas en prison, le Canada pourra entamer les procédures d'extradition contre lui. Il aura alors 86 ans si la Commission nationale des libérations conditionnelles accepte de le relâcher.

Début du graphique (passez à la fin) #Zekarias a perdu son statut de réfugié lorsqu’il a été reconnu coupable du premier meurtre en 2015. Il n’est pas Canadien ; il risque d’être expulsé du pays au terme de sa peine s’il ne meurt pas en prison. Le 2ème procès nous a appris qu’il possédait 4 différentes identités. — Jean-Philippe Nadeau (@jpnadeau_cbc) 14 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Dans un communiqué laconique, sa défense compte étudier le jugement avant d'envisager un appel. Me Craig Zeeh avait notamment demandé une peine simultanée, parce qu'une peine consécutive aurait été trop cruelle selon lui au regard de l'article 12 de la charte canadienne.

Le juge Nordheimer, David Hughes à la barre, Adonay Zekarias et sa traductrice à son premier procès. Photo : Pam Davies

Il avait notamment fait valoir que son client avait eu une vie difficile en Érythrée avant de s'enfuir au Soudan parce qu'il était persécuté par le gouvernement d'Asmara. Me Zeeh ajoutait qu'il souffrait notamment d'anxiété, de dépression et d'un syndrome de stress port-traumatique.

Le magistrat n'avait toutefois pas reconnu ces arguments comme facteurs atténuants, puisque la condition médicale de l'assassin n'a joué aucun rôle selon lui dans la commission des deux meurtres qu'il a qualifiés de « troublants ».