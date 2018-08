Ces projets d'infrastructures seront mis en œuvre grâce à une enveloppe de 55 millions de dollars annoncée dans le budget fédéral de février dernier.

Cet investissement destiné à financer des travaux de réparation et d’entretien essentiels aidera la CCN à faire en sorte que ses infrastructures demeurent sécuritaires, résilientes et agréables pour les générations actuelles et futures de résidents et de visiteurs de la région de la capitale du Canada , a indiqué la CCN dans un communiqué.

Les projets d’infrastructures de la CCN se dérouleront en deux phases. La première, qui se poursuivra jusqu'en 2019, servira à la planification et à la conception des projets pour un coût estimé à 13 millions de dollars.

La deuxième phase durera quant à elle jusqu'en 2020 et sera consacrée à l'exécution des travaux et à la construction. Le coût de cette phase est évalué à 42 millions de dollars.

Sentier des Voyageurs

Les travaux ont déjà commencé sur le sentier des Voyageurs. Ceux-ci devraient être terminés d'ici la fin du mois de novembre et la réouverture du sentier est prévue pour la fin de l’automne.

La CCN indique que le sentier sera réaménagé selon des normes supérieures , ce qui le rendra plus résistant aux aléas de dame Nature.

L'organisme a indiqué qu'il investira environ 6 millions de dollars pour le réaménagement de sentiers et la réparation d’infrastructures qui ont subi des dommages importants lors des inondations du printemps 2017.

Les sentiers du Lac-des-Fées et de l’Île seront eux aussi remis en état. Le système électrique des installations du lac Leamy, la berge de l’île Victoria et le stationnement Champlain subiront également une cure de rajeunissement.