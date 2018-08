Cette enveloppe doit permettre d’améliorer le système de signalisation au passage à niveau situé à l’intersection de la route 116 et du chemin Benoit.

Les changements permettront de donner plus de temps aux véhicules pour traverser le passage à niveau avant le passage d’un train, et d’éviter que les véhicules ne le traversent au moment où le signal commence à clignoter. Les autorités souhaitent ainsi réduire le risque de collision entre les trains et les véhicules.

« C’est une voie importante parce qu’il y a énormément de circulation à cette intersection : les gens prennent cette route pour aller rejoindre l’autoroute 20 », a indiqué en entrevue le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau.

Dans l’état actuel des choses, « un camion aurait pu se retrouver sur la voie ferrée » , a noté le maire Corriveau.

Le passage à niveau du chemin Benoit fait partie des 500 les plus à risque d'accident au pays d'après Transports Canada.

Le transport ferroviaire est un dossier chargé d’émotion à Mont-Saint-Hilaire. Le 31 décembre 1999, il y avait eu un accident spectaculaire quand deux trains étaient entrés en collision. Des centaines de personnes avaient dû être évacuées.