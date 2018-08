Des policiers de l’extérieur ont pris en charge les patrouilles, pendant qu'on s'occupe du bien-être des policiers de Fredericton, a expliqué leur cheffe de police, Leanne Fitch.

Les voitures qui circulent sont bien celles de la Force policière de Fredericton, mais elles sont conduites par des policiers de Bathurst et d'Edmundston, par exemple.

À Edmundston, on a immédiatement voulu participer à cet effort commun.

Alain Lang, inspecteur responsable des opérations à la Force policière d'Edmundston, a évalué les besoins, et a ensuite organisé les quarts de travail.

Alain Lang, inspecteur responsable des opérations à la Force policière d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On a un répartiteur à Fredericton depuis vendredi, qui va continuer encore pour une partie de la semaine , explique-t-il. On a deux policiers qui font les quarts de travail de nuit et on a deux policiers qui font les quarts de travail de jour pour les prochains trois à quatre jours.

Il n'est pas encore déterminé jusqu'à quand l'aide des corps de police des autres municipalités sera requise à Fredericton. Pour l'instant, le soutien est prévu au moins jusqu'à la fin de la semaine, et dans certains cas, jusqu'à lundi.

À Edmundston, des fleurs ont été déposées sur ce monument en signe de solidarité avec les forces policières, éprouvées par la fusillade de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Une cérémonie officielle est prévue à Fredericton samedi, à la mémoire de Sara Burns, 43 ans, et Robb Costello, 45 ans, les deux membres de la Force policière tués dans la fusillade de vendredi.

Les policiers Sara Mae Helen Burns, 43 ans, et Robert Costello, 45 ans, sont morts en service vendredi. Photo : Force policière de Fredericton/Facebook

On attend des représentants de corps policiers d'un peu partout pour cette cérémonie, qui sera précédée d’une procession dans les rues de la ville.

D’après un reportage de Michel Corriveau