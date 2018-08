Un texte de Jean-Louis Bordeleau

La Ville achètera les compteurs d'eau pour les commerces, les industries et les services publics pour environ 500 000 $. Leur installation sera toutefois payée par les institutions.

Louise Gagnon, du Regroupement pour la sauvegarde de la grande baie de Sept-Îles, craint que les coûts pour les compteurs d'eau se reflètent dans le compte de taxes de l'an prochain.

Louise Gagnon, du regroupement pour la sauvegarde de la grande baie de Sept-Îles et Louiselle Dufour du Comité de défense de l’air et de l’eau de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

500 000 $, c'est beaucoup d'argent. [...] Si tu prends cet argent et tu achètes des compteurs d'eau, il y a d'autres choses que tu ne feras pas. Tu vas couper ailleurs ou tu vas monter les taxes, il n'y a pas de miracle. Louise Gagnon, du Regroupement pour la sauvegarde de la Grande baie de Sept-Îles

Une membre du Comité de défense de l’air et de l’eau de Sept-Îles, Louiselle Dufour, cite Rimouski comme modèle de bonnes pratiques. À Rimouski, la Ville achète les compteurs d’eau et charge des frais de location annuelle aux commerces et aux industries.

Deux formats de compteurs d'eau Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, assure que la Ville va revoir la tarification pour absorber les coûts.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

La Ville fonctionne avec l'argent qu'elle reçoit des citoyens et des citoyens corporatifs. Dépendamment d'où on livre des services, on s'assure d'envoyer la facture aux bons endroits. Ce n'est pas vrai que ce sont les citoyens qui font payer les compteurs d'eau dans les entreprises. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Il ajoute que l’installation de ces compteurs permettra, entre autres, de mieux réparer les fuites et d'analyser à distance la consommation d'eau dans ces immeubles. Selon lui, ces nouvelles pratiques permettront de récupérer les sommes investies.

Réjean Porlier mentionne que les compteurs d'eau permettront de démontrer que les Septiliens ne surconsomment pas leur eau potable. « Ça va être vraiment un outil important pour la Ville », dit-il.