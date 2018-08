Un texte d’Audrey Neveu

Avec le départ annoncé de l’entreprise de transport régional Greyhound de l’Ouest canadien à l’automne, les Albertains vivant hors des grands centres se retrouvent avec de moins en moins d’options de transport collectif. Certaines municipalités, comme Wabamun, un petit village situé à une heure d’Edmonton, voient même un exode de leurs résidents en raison de cet isolement.

Certains de nos résidents qui n’ont pas de voiture sont forcés de déménager dans les grands centres urbains pour combler leurs besoins en matière de santé et d’éducation. Ils sont obligés de se séparer de leurs amis et de leur famille. Charlene Smylie, mairesse de Wabamun

Depuis plusieurs années, des municipalités se sont retroussé les manches pour mettre sur pied leur propre système de transport public. Le ministre provincial des Transports, Brian Mason, voudrait toutefois que le nouveau fonds incite les municipalités à collaborer et à proposer des projets de transport régional.

« Une petite ville peut bien acheter un autobus, mais il faut ensuite former les chauffeurs, faire l’entretien, la planification et l’administration », illustre Brian Mason, qui est lui-même un ancien chauffeur d’autobus. Il croit qu’une approche collective est beaucoup plus efficace.

Virage vers les autobus verts

Les municipalités ont jusqu’au 31 décembre pour soumettre un projet. Le fonds pourrait financer 40 % des coûts éligibles pour les projets à faibles émissions de gaz à effet de serre, comme les autobus au gaz naturel. Les projets mettant de l’avant des autobus électriques ou propulsés à l’hydrogène, qui ne génèrent aucun GES , pourraient obtenir du financement pour 50 % de leurs coûts.

La Ville d’Edmonton planifie acheter 40 autobus électriques d’ici 2020 et veut convertir toute sa flotte d’ici 10 à 20 ans. Selon le maire d’Edmonton, développer des réseaux de transport public plus verts réduit non seulement leur empreinte écologique, mais les rend aussi plus économiques.

Quant à Calgary, sa société de transport veut obtenir 26 millions de dollars du conseil municipal pour acheter 15 autobus électriques. Elle a également signé un contrat pour obtenir 450 autobus au gaz naturel d’ici cinq ans.

Trois milliards de dollars ont également été promis par la province pour financer l’expansion des réseaux de train léger sur rail d’Edmonton et de Calgary.