Un texte de Joane Bérubé



Pour maintenir la récolte, la Ferme Bourdages de Saint-Siméon a dû arroser et irriguer plus fréquemment cet été encore. « Ç’a été beaucoup de gestion de l’eau », explique le copropriétaire, Pierre Bourdages. Avec seulement 5 % de perte, la saison a tout de même été plutôt bonne pour l’entreprise.

Comme ailleurs dans la province, les fruits récoltés ont mûri plus hâtivement. La fraise se conserve cependant moins bien dans ces conditions.

On a eu besoin de beaucoup de main-d’œuvre supplémentaire. Des heures ajoutées pour transformer les fruits, finir plus tard le soir, débuter plus tôt le matin. Ç’a été des périodes plus intenses durant la pointe de la production. Pierre Bourdages, copropriétaire de la Ferme Bourdages

La ferme a aussi eu recours cette année à plus d’une trentaine de travailleurs étrangers pendant environ un mois ce qu’il l’a aidé à stabiliser sa récolte au plus fort de la saison.

La petitesse des fruits a aussi eu des impacts sur le rendement. La ferme termine la saison avec une récolte similaire à celle de l’an dernier même si la superficie cultivée était de 10 % plus importante.

Nouveaux défis

Auparavant, la Gaspésie n’était pas touchée par la canicule et la sécheresse.

L'été 2017, qui a aussi été un été particulièrement sec en Gaspésie, et celui de 2018 semblent changer la donne. « Les effets d’assèchement sont beaucoup plus forts. C’est sûr qu’il y a des réajustements qui devront se faire. Les systèmes d’irrigation devront être à la pointe de la technologie. J’ai des tensiomètres qui vérifient dans le champ l’état d’assèchement des sols. C’est différent » relève Pierre Bourdages.

Le système d'irrigation a permis de sauver la récolte à la Ferme Bourdages Photo : Radio-Canada

L’entreprise entamera sous peu la récolte des fraises d’automne. Cette culture représente un nouveau défi pour la ferme.

En Gaspésie, la saison des fraises démarre et se termine plus tardivement que dans le reste de la province. La période de récolte de la fraise automnale s’avère ainsi plus courte. « Il y a tout le temps un mois de retard par rapport à Montréal, ce temps de végétation, on ne l’a pas, le temps de récolte non plus. On perd un peu de productivité », résume Pierre Bourdages.

Cette dernière récolte est surtout vendue dans la boutique de la ferme, fréquentée par les touristes, et les clients locaux.

L'entreprise familiale peut embaucher jusqu'à 70 personnes en haute-saison. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Autrement, la Ferme Bourdages écoule sa production estivale de fraises sur le pourtour de la péninsule gaspésienne où elle compte environ 70 clients parmi les épiciers, restaurateurs et marchés publics.

En moyenne, la Ferme Bourgages produit 200 000 livres de fraises par année pour une quinzaine d’hectares en production.