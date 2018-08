Selon le Dr Paul Hasselback, médecin en santé publique pour le centre de l’île de Vancouver, tout le monde est susceptible de ressentir les effets de la mauvaise qualité de l’air. « Cela dépend de la quantité de fumée et chacun a un niveau de sensibilité différent », explique-t-il.

L’état de santé et l’âge font partie des facteurs qui peuvent influencer la façon dont un individu est affecté. Les jeunes enfants, les personnes âgées et celles qui souffrent de diabètes ou de maladies cardiaques ou respiratoires sont particulièrement à risque.

Même les gens en bonne santé

Lorsque la concentration de particules dues à la fumée dans l’air est suffisamment élevée, les personnes en bonne santé peuvent ressentir des picotements aux yeux, au nez ou dans la gorge. La toux et les éternuements sont également des symptômes fréquents dans de telles circonstances.

De plus, les effets de la fumée sur le corps peuvent affecter la qualité du sommeil, indique le Dr Hasselback.

Le médecin recommande aux gens de se familiariser avec la cote « air santé », une échelle établie par Environnement Canada pour évaluer les risques liés à la pollution dans l’air.

La cote « air santé » permet de déterminer le niveau de risque lié à la pollution dans l'air. En date de mardi, Environnement Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique considèrent que le risque est élevé à très élevé dans les régions marquées d'un point rouge. Plus le point est foncé, plus la côte est élevée. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

« Il n’y a pas de niveau qui est sécuritaire, à moins que la cote soit de zéro, dit-il. Plus la côte est élevée, plus il y a de chance qu’un individu développe des symptômes et plus la proportion de gens dans une communauté qui ressentent des symptômes est élevée. »

Le Dr Hasselback croit que chacun devrait être en mesure d’identifier à partir de quel niveau apparaissent les symptômes, pour ainsi ajuster sa routine en conséquence.

Risque élevé pour certains

Comparativement à d’autres formes de pollution de l’air, comme celle causée par le trafic aérien, la pollution liée à la fumée des incendies de forêt a l’avantage d’être temporaire, soutient le Dr Hasselback.

Il rappelle toutefois que l’exposition répétée à la fumée peut mener à d’importants problèmes de santé. « Il peut y avoir des impacts sur notre capacité respiratoire et sur le développement de problèmes cardiaques », précise-t-il.

Le médecin ajoute que ceux qui souffrent déjà de maladies chroniques devraient être familiers avec leur propre condition. « Ils devraient avoir un plan en place pour les situations où leurs symptômes s’aggravent, dit-il. Ils devraient également savoir à quel point ils doivent demander davantage d’attention médicale. »

Le Dr Hasselback rappelle que s’il faut surveiller son propre état de santé, il est tout aussi important, dans les conditions actuelles, de s’assurer que nos voisins et nos proches se portent bien, puisque certaines personnes plus vulnérables pourraient avoir besoin d’aide.