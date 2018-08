Un texte de Tanya Neveu



Le docteur Michael Montagny et sa conjointe Anne Romera, tous deux originaires de France, ont décidé de quitter l'organisation du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue pour des raisons personnelles.



En novembre dernier, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue annonçait par voie de communiqué l'arrivée de trois nouveaux médecins français dans son établissement de Témiscaming-Kipawa.



Quelques mois plus tard, deux d'entre eux pliaient bagage.



Le troisième, le Dr Yann Perchoc, partage quant à lui son emploi du temps entre l'hôpital de Ville-Marie et celui de Témiscaming.



Le maire de Témiscaming, Yves Ouellet, estime que ces nouveaux médecins n'ont pas été suffisamment encadrés.

Nous on veut travailler avec le CISSS pour voir s’il n'y a pas un moyen de les mieux les intégrer. Il faut leur faire comprendre que la vie est peut-être différente ici, qu'ailleurs. Yves Ouellet, maire de Témiscaming

Du recrutement à nouveau



Le CISSS confirme le départ de ces deux médecins et affirme qu'il y a en place un processus d'intégration des nouveaux médecins.



La présidente-directrice générale adjointe, Caroline Roy, affirme que l'organisation souhaite maintenant pourvoir trois postes d'omnipraticiens.

Notre processus de recrutement se poursuit. Témiscaming-Kipawa demeure une priorité pour l'organisation et pour le département de médecine générale également. Caroline Roy

Le CISSS précise que de bonnes nouvelles sont à venir, puisque neuf candidats omnipraticiens sont actuellement en processus de parrainage.



Ces candidats seront donc disponibles pour occuper un poste au sein de l'organisation d'ici deux ans.