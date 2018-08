C’est ce qu’a déterminé le juge Joshua Arnold, de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, mardi à Halifax, après deux jours passés à écouter les arguments de la Couronne, de la défense, et des proches de la victime.

En décembre dernier, Christopher Garnier, 30 ans, a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de Catherine Campbell, une policière de Truro, en Nouvelle-Écosse, qui n’était pas en service au moment de sa mort.

Garnier a étranglé la femme de 36 ans dans un appartement d’Halifax le 11 septembre 2015 avant de transporter son corps dans un bac de compostage et de l’abandonner près du pont Macdonald. L’accusé a aussi été reconnu coupable d’outrage à un cadavre.

Catherine Campbell Photo : La Presse canadienne/Police régionale d'Halifax

Une personne condamnée pour un meurtre au second degré doit purger 10 années de prison au minimum, et 25 ans au maximum, avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle.

Pour Christopher Garnier, cette période sera de 13 années et demie, auxquelles sont soustraits les 699 jours qu’il a déjà passés derrière les barreaux.

La défense a voulu salir la réputation de la victime, selon la famille

Lundi, le juge Arnold a entendu des portraits contrastés de Christopher Garnier. Son avocat, Joel Pink, a décrit son client comme une personne « gentille et aimante » et demandé qu'on lui impose la période minimale de 10 ans avant de faire une demande de libération.

À l’inverse, les avocates de la Couronne, qui exigeaient une peine minimale de 16 ans, ont qualifié Garnier d’individu « manipulateur » et « dangereux ».

Le magistrat a également entendu des témoignages de proches de la policière Catherine Campbell.

Sa mère, Susan Campbell, a notamment martelé que Garnier et son avocat s’étaient acharnés durant le procès à salir la réputation de sa fille. « Catherine est la victime, et chaque jour où nous sommes entrés dans cette salle d’audience, elle a été victimisée, encore et encore », a-t-elle dit.

