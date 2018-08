Québec et Ottawa accordent 134 000 $ afin d'assurer le traitement des rejets générés dans le secteur du quai. Cette aide vient lever le dernier obstacle à la réalisation du projet global de traitement des rejets évalué à 400 000 $.

Sainte-Rose-du-Nord est l’un des derniers villages de la région à ne pas avoir de système d'épuration.

« Une annonce comme celle-là règle un problème qu’on a depuis deux ans comme contentieux avec le ministère pour tout le dossier des eaux usées au complet », explique le maire Laurent Thibault.

La nouvelle est aussi bien accueillie par les propriétaires du secteur.

Ils déplorent toutefois que les gouvernements aient tardé à faire cette annonce surtout qu’une bonne partie du montant sera payé par les six propriétaires du secteur qui devaient de toute façon se doter d'équipement d'épuration des eaux.

« Ici, on a un projet qui est essentiel à une petite municipalité et, oui, on est content d’avoir de l’argent, mais il aurait fallu hausser les budgets encore un peu plus », croit la propriétaire du restaurant Rose Café, Linda Girard.

Le Rose Café de Sainte-Rose-du-Nord Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

La municipalité espère pouvoir amorcer les travaux dans le secteur du quai l'an prochain et obtenir aussi le financement nécessaire à l'aménagement du système d'épuration, pour lequel une étude de faisabilité doit encore être réalisée.

D’après le reportage de Denis Lapierre