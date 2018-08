Le gouvernement a adopté mardi après-midi à Queen's Park le projet de loi en ce sens. Les partis d’opposition ont condamné cette décision, la qualifiant d’antidémocratique.

La loi harmonise la carte des quartiers de Toronto avec les circonscriptions provinciales.

Le maire John Tory et la majorité des conseillers de Toronto s'opposent au changement et doivent tenir une réunion d'urgence dans les prochains jours pour décider s'ils contestent ou non la décision de Doug Ford. Celle-ci avait été annoncée il y a quelques semaines.

Rocco Achampong, qui devait se présenter au conseil dans le quartier 13, Eglinton-Lawrence, a déjà fait une demande d’injonction pour bloquer la décision du gouvernement Ford. Un juge doit entendre la cause le 31 août.