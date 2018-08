La campagne, Got Citizenship? Go vote!, (Vous avez la citoyenneté? Allez voter!) vient d’être lancé par le Partenariat en immigration de Winnipeg (IPW).

« Traditionnellement, le pourcentage de vote des Canadiens issu de l’immigration et des réfugiés est très bas, affirme Abdikheir Ahmed, directeur du IPW. Nous devons changer cette tendance et faire en sorte que plus de nouveaux arrivants winnipegois se déplacent pour voter afin qu’ils aient un mot à dire dans le choix de leur conseiller municipal et scolaire. »

Selon des chiffres de l’IPW, 25 % de la population de Winnipeg est issue de l’immigration et presque une personne sur deux est immigrant ou enfant d’immigrant.

Des brochures, dans 12 langues, expliquant les détails entourant le vote seront distribuées. Les personnes intéressées peuvent donc connaître le rôle du maire, les responsabilités de l’administration municipale, les endroits pour voter, les pièces d’identités nécessaires ou encore simplement des raisons qui expliquent l’importance du geste.

Pour IPW, il est important que la voix des nouveaux citoyens soit entendue, pour assurer une représentation juste de la population winnipegoise. Selon Noëlle Depape, coordonnatrice de programme au IPW, plusieurs enjeux municipaux touchent les nouveaux arrivants au Canada.

« Pour les musulmans par exemple, c’est important pour les femmes d’avoir des piscines où elles peuvent se sentir à l’aise de nager sans les hommes. C'est quelque chose qui est important pour la communauté musulmane. Les membres de ces communautés pourront demander des livres à la bibliothèque dans des langues différentes », explique-t-elle en parlant d’enjeux municipaux qui concernent les nouveaux Canadiens.

Nour Ali, un Kurde originaire de Syrie, est arrivé à Winnipeg en décembre 2012. En tant que nouveau citoyen canadien, il votera pour la première fois de sa vie lors des élections municipales du 24 octobre.

« Je ne peux pas expliquer comment je me sens en ce moment. C’est vraiment vraiment bien », affirme celui qui s’est battu pour le droit de vote dans son pays.

Le but à long terme

Le but du IPW est d’encourager les législateurs à donner le droit de vote aux élections municipales à ceux qui possèdent une résidence permanente depuis au moins un an. Les conseils municipaux de Toronto et Vancouver ont déjà formulé cette demande.

« C'est mon rêve », affirme Paul Kambadja, un immigrant congolais. Il vit à Winnipeg depuis 2003, mais n'a pas entamé les démarches de citoyenneté, car il désire conserver sa nationalité.

« Je suis dans ce pays, je remplis toutes les conditions, je paie les taxes, je travaille. Mais je n’ai pas le droit de voter », raconte-t-il.

Pour les gens de l’IPW, c’est une question d’inclusion et d’appartenance à une communauté. « Ça donnerait une voix à des milliers de résidents et contribuables », ajoute Abdikheir Ahmed.