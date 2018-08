Un texte d’Alix-Anne Turcotti

Des programmes axés sur la santé mentale et la santé sexuelle seront notamment proposés et évolueront en fonction des besoins présentés par les jeunes.

La directrice des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux par intérim au centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Dyane Benoît, précise que le centre consiste à faciliter l’accès aux services pour cette clientèle.