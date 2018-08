Cette plaque a pour objectif de « commémorer les enfants disparus à cette école et de reconnaître l’impact des écoles résidentielles en Saskatchewan sur les peuples et les communautés », affirme le ministre des Parcs, de la Culture et des Sports, Gene Makowsky.

Dévoiler ce monument a été une expérience émotionnelle et puissante pour nombre d’entre nous. Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan

Bien qu’il reconnaisse que « le chemin reste long sur le trajet de la guérison », Bobby Cameron, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, se dit heureux d’être témoin du dévoilement de la plaque, qu’il a qualifié de « moment historique de réconciliation après l’héritage dévastateur laissé par le système des écoles résidentielles ».

Il est important que cette histoire soit partagée pour que les générations futures acquièrent une meilleure compréhension de ce qui s’est passé pendant la part sombre de notre histoire. Janine Windolph, membre de l'association commémorative de l'École autochtone industrielle de Regina

Janine Windolph, membre de l'association commémorative de l'École autochtone industrielle de Regina, affirme n’avoir coupé ses cheveux que quatre fois dans sa vie, dont une fois pour honorer la mémoire de la quarantaine d’enfants enterrés dans ce cimetière.

Un cimetière oublié

Le cimetière, redécouvert en 2012 par une firme de construction après une longue période d’oubli, se trouve à l’ouest de Regina, à proximité de l’ancien établissement. Au moins 35 enfants de communautés des Premières Nations et Métis venant de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Manitoba et des États-Unis, y ont été enterrés.

L’école a été dirigée par des presbytériens de 1891 à 1910, avant de devenir une prison en 1911, puis un centre de détention pour jeunes garçons en 1919. Le bâtiment a finalement été détruit par un incendie en 1948.

Le cimetière abandonné a été désigné site patrimonial en 2016, ce qui le protège de la démolition ou de changements significatifs.

Avec les informations de Leïla Jolin-Dahel