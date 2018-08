Jean-François Chevrier : Est-ce que nous avons un problème avec nos ados?

Isabelle Paradis : Ben, on fait face à une nouvelle réalité de la société. C’est très récent comme phénomène, cette dépendance envers les appareils électroniques. Je ne sais pas si vous avez fait une marche récemment, mais avant on voyait plein de jeunes dans les rues. Aujourd’hui, pas vraiment.

Il y a-t-il des choses concrètes que les parents peuvent faire pour faire sortir davantage leurs ados?

C’est certain que pour chaque famille c’est différent, car il faut prendre en considération les valeurs et les objectifs de la famille. Il y a des choses simples à faire comme contrôler le wifi, enlever les accès [à internet], avoir une discussion en famille. Nous pouvons limiter les écrans de ces façons-là.

Doit-on obliger notre jeune à fermer ses appareils électroniques?

Oui! Les règles doivent être claires quant à l’usage et au temps alloué aux activités électroniques. Nous connaissons les avantages de tous ces appareils, mais nous savons également qu’ils ont des effets néfastes. Nous ne laisserions pas notre enfant manger un grand bol de sucre, car il en serait malade…

Il y a-t-il des activités à privilégier?

En fait, l’important est aussi de donner l’exemple comme parent. Les ados sont très observateurs et leur éducation n’est pas terminée. Il faut continuer de développer un lien avec eux. Par exemple, nous pourrions proposer un pique-nique, mais ils nous font découvrir leur musique. La fois suivante, c’est nous qui la faisons découvrir. Il y a aussi les géocachings [NDLR : chasse au trésor GPS]. Les jeunes aiment ça.

Comment entretenir une relation saine avec notre adolescent?

En partageant des activités, du temps de qualité avec lui. On pique sa curiosité en l’invitant à des activités en lien avec ses intérêts. À l’adolescence, on se découvre et se construit au fil de nos expériences. Comme parent, notre rôle est d’accompagner et guider notre enfant vers ses réalisations et apprentissages. Plus notre lien d’attachement avec lui est fort, plus nous serons en mesure de l’aider lorsqu’il en sentira le besoin.

Est-ce la solution que de les chicaner ou les forcer à aller dehors?

Avoir des réactions c’est normal. J’aurais tendance à dire que oui! On peut les forcer un peu à aller dehors. Toutefois, on peut aussi encourager, et ça, depuis tout petit à aller faire une activité sans but! Souvent quand on sort avec nos enfants c’est pour faire une course, aller au resto, faire une sortie de cinéma. Il faut encourager les sorties extérieures sans consommation, sortir pour juste prendre une marche, prendre le temps de parler.