Une trentaine de postes seraient abolis à l'usine de Témiscaming et une dizaine d'autres à La Sarre.

Les postes touchés sont dans les départements de comptabilité, en ressources humaines et en informatique.



Le maire de Témiscaming, Yves Ouellet, affirme qu'il s'agit d'un coup dur pour les employés touchés et aussi pour sa municipalité.



Il souhaite que ces travailleurs puissent se replacer rapidement dans de nouvelles fonctions.



« C'est triste, décevant. J'ai rencontré des employés qui sont affectés et ce n'est pas rose lorsqu'on a des annonces comme ça. Par contre, Rayonier a aussi affiché 18 nouveaux postes. Ce n'est pas nécessairement des postes pour lesquels ces gens-là ont les compétences, mais il y en a peut-être quelques-uns qui pourraient se recycler dans ces postes-là », soutient M. Ouellet.